Explozii în centrul Kievului. Capitala Ucrainei este atacată cu rachete hipersonice de Rusia. VIDEO

UPDATE Capitala Ucrainei a fost lovită de Rusia cu rachete balistice. Două clădiri înainte au fost avariate, iar patru persoane au fost rănite, potrivit autoritășilor locale, citate de Ukrainska Pravda.

„În jurul orei 10:30, inamicul a atacat Kievul cu două rachete balistice din Crimeea ocupată temporar. Țintele distruse, tipul stabilit”, a transmis Comandantul Forțelor Aeriene, General-locotenent Mykola Oleschuk.

---

Cel puţin cinci explozii au fost auzite în jurul orei 10:30 (08:30 GMT) după alerta aeriană ce indica ''rachete către Kiev''.

''Explozii în capitală. Urgent spre adăpost!'', a scris primarul Kievului, Vitali Kliciko, pe aplicaţia Telegram.

Video shows children in Kyiv running to bomb shelter to the sound of explosions pic.twitter.com/Z1ov5WnGKb

''Potrivit informaţiilor preliminare, în urma unui atac cu rachete asupra Kievului, s-au înregistrat pagube în districtul Pecerski. Un imobil rezidenţial a fost avariat'', a afirmat şeful administraţiei militare din Kiev, Serhii Popko.

Ambasadoarea SUA la Kiev spune că Rusia atacă din nou Ucraina cu rachete hipersonice.

„Explozii puternice în Kiev. În ultimele 5 zile, Rusia a lansat sute de rachete şi drone împotriva unei ţări suverane. Ucraina are nevoie de ajutorul nostru acum. Nu mai este niciun minut de pierdut”, spune diplomatul într-o postare pe X.

Again this morning Russia is attacking Ukraine with hypersonic missiles. Loud explosions in Kyiv.

Over the last 5 days, Russia has launched hundreds of missiles and drones against a sovereign country.

Ukraine needs our assistance now. There is not a moment to lose.