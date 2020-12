Explozie violentă la o fabrică din Italia care dezamorsează bombe. Trei oameni au murit

Explozia a avut loc luni după-amiaza la întreprinderea ”Esplodenti Sabino” care produce explozivi, și care, de asemenea, dezamorsează bombe, mine sau alte proiectile explozive, anunţă compania, potrivit News.ro.

Trei angajaţi ai societăţii au murit în explozie, a anunţat Filippo Marinucci, primarul din Casalbordino, localitatea în care de află afacerea.

Dai #VVF mi arriva la notizia di una esplosione a Casalbordino in un deposito di esplosivi. 3 vittime purtroppo a quanto si apprende a caldo. Ringrazio il comando di Chieti visitato in ottobre per il servizio che stanno svolgendo. Un sincero abbraccio alle famiglie delle vittime.