Explozie la un depozit de artificii. 24 de persoane au murit, 40 au fost rănite

24 de persoane au murit și cel puțin 40 au fost rănite, vineri, într-o serie de explozii la un depozit de artificii din orașul mexican Tultepec.

Incidentul a avut loc la ora locală 09.30. „Luam micul dejun când am auzit o explozie puternică. Am ieșit din casă alergând și am văzut un nor de fum alb pe cer, de parcă urma să plouă, doar că azi a plouat cu foc”, a spus Alondra Perez, pentru AFP.

Într-un comunicat de presă, Guvernul Mexicului a precizat: „Echipajele de urgență au ajuns când o a doua explozie a izbucnit, rănind și omorând mai mulți membri ai grupului.”

Cel puțin patru ateliere au fost distruse.

Orașul, situat la 30 de kilometri de Mexico City, este cunoscut drept capitala pirotehnică a țării. Nu este prima dată când au loc explozii aici. În 2016, peste 40 de oameni au murit în incidente similare, informează BBC News.

La acel moment, au existat numeroase voci care au cerit închiderea pieței în care se vând artificiile, dar președintele Enrique Pena Nieto a promis renovarea târgului.

