Explozie de proporții în Canada. Între 15 și 20 de persoane, rănite

Presa locală a relatat că incidentul a avut loc la restaurantul indian Bombay Bhel din orășelul Mississauga, in jurul orei locale 22.30, informează RT și Express.co.uk.

Pics from the restaurant explosion at Hurontario St & Eglinton Av in #Mississauga. Plaza is sealed off, approx 15 people transported to hospital, 3 critical. Sources saying incendiary devices were found inside the restaurant. pic.twitter.com/b5ZX6NVeSx