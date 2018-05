Cel puţin 16 morţi şi 38 de răniţi în Kandahar, în explozia unei camionete-capcană

Cel puţin 16 persoane au fost ucise şi alte 38 au fost rănite, majoritatea civili, marţi la Kandahar, în sudul Afganistanului, în explozia unei camionete-capcană pe care forţele de ordine încercau s-o dezamorseze în centrul oraşului, relatează AFP.

”Ultimele date disponibile relevă 16 morţi şi 38 de răniţi trimişi la spital”, a declarat pentru AFP un reprezentant al Spitalului Mirwais din Kandahar, transmite news.ro.

”Însă avem în continuare ambulanţe la faţa locului, pentru că ar putea să existe alte victime sub dărâmături”, a adăugat el.

La aproape patru ore după explozie, survenită în jurul prânzului, numărul morţilor ar putea creşte în condiţiile în care alte victime ar mai putea fi încă prinse sub dărâmături, a avertizat un responsabil de la Spitalul Mirwais din Kandahar.

Potrivit şefului poliţiei locale, Mohammad Qasim Azad, majoritatea victimelor sunt civili.

