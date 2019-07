Explozie de ironii după ce Trump a spus că armata revoluţionară "a cucerit aeroporturile"

Preşedintele american Donald Trump a pus pe seama unor probleme cu teleprompterul gafa din discursul său de pe 4 iulie, în care a afirmat că armata continentală "a cucerit aerporturile" în timpul războiului de independenţă.

President Trump: "The Continental Army suffered a bitter winner at Valley Forge, found glory across the waters of the Delaware and seized victory from Cornwallis of Yorktown. Our Army manned the air, it ran the ramparts, it took over the airports, it did everything it had to do." pic.twitter.com/KQIGDUWDG3 — The Hill (@thehill) July 5, 2019

Remarcile sale au inspirat o explozie de ironii pe social media, relatează sâmbătă dpa.

"Bătălia pentru bagaje (1776). Multe vieţi au fost pierdute. Şi bagaje", a postat pe Twitter un utilizator cu numele @King_Of_Shade, alături de o imagine cu George Washington traversând Delaware... într-un aeroport.

#RevolutionaryWarAirportStories

The Battle of Baggage Claim (1776)

Many Lives were lost. And Bags too. Some people are saying it was the worst massacre they had ever seen. Art from @Acyn pic.twitter.com/ZuKfgy3ghd — Covfefe Jones- King Of Shade???? (@King_Of_Shade) July 5, 2019

"Armata continentală a obţinut o victorie amară la Valley Forge, a găsit gloria traversând apele Delaware şi a obţinut victoria de la Cornwallis la Yorktown", a spus Trump în discursul său, referindu-se la predarea generalului britanic Charles Cornwallis în urma bătăliei de la Yorktown. Armata noastră "a distrus fortificaţiile, a cucerit aeroporturile, a făcut tot ce trebuia să facă", a mai spus el.

#RevolutionaryWarAirportStories

Dearest Martha

As we await boarding at Dulles I have found one of my soldiers who likes to be called "THE DONALD" has contracted the bone spur and has decided to fly standby. I am most certain we will not see him in battle. pic.twitter.com/ZjKNY3Acr3 — Jay Rodney Rhodes (@jayrodney21) July 5, 2019

Fraţii Wright nu au reuşit primul lor zbor încununat de succes până în 1903, notează dpa.

Aceasta nu a fost însă singura confuzie de ordin istoric din discursul lui Trump. Ascultători perspicace au mai remarcat şi că lupta de Fort McHenry s-a purtat în 1812, nu în timpul revoluţiei americane, care avusese loc cu câteva decenii mai devreme.

Vineri, Trump a pus greşelile pe teama unor probleme cu teleprompterul şi dificultăţilor provocate de ploaie.

"Teleprompterul nu a mai funcţionat şi de fapt era greu oricum să te uiţi la el pentru că ploaia era foarte puternică; dar în pofida ploii a fost o seară fantastică", le-a spus Trump reporterilor după aceea, potrivit revistei Time.

Trump are o relaţie problematică cu teleprompterele. Deşi acum le foloseşte în mod curent, el obişnuia să-l ridiculizeze pe preşedintele Barack Obama pentru că se baza atât de mult pe ele. El îl numea pe Obama "tipul cu teleprompterul" şi spunea că alegătorii nu-şi doresc un preşedinte cu scenariul scris.

Nu este pentru prima dată când Trump dă greş cu referinţele istorice. El s-a referit la Frederick Douglass în timpul unei luni dedicate istoriei populaţiei de culoare din 2017 ca şi cum ar fi fost încă în viaţă, deşi el murise în 1895.

Într-o altă ocazie, el a spus că preşedintele Andrew Jackson era supărat "din cauza a ceea ce se întâmpla" cu Războiul Civil, deşi el a murit cu 16 ani înainte de începerea războiului.