Explozia din Paris. Primele mărturii: „Copiii erau panicați, nu puteau ieși din cameră”

O explozie puternică a avut loc, sâmbătă dimineața, la o brutărie dintr-o zonă frecventată de turiști din Paris. Potrivit primului bilanț, ar fi cel puțin 20 de răniți.

Martorii spun că explozia urmată de incendiu s-a simțit precum un cutremur.

„Dormeam cu toții și am auzit un zgomot. Am crezut că e cutremur. Am coborât și am văzut o clădire în flăcări”, a spus o adolescentă care locuiește pe o stradă din apropiere.

„Dormeam, dar m-a trezit efectul exploziei. Toate ferestrele au expodat, ușile care erau deschise au fost scoase din balamale. Ca să ies din cameră, a trebuit să calc pe ușă, copiii erau panicați , nu puteau ieși din camera lor”, a spus Claire Sallavuard, care locuiește în clădirea cu brutăria.

În cele din urmă, familia a fost evacuată pe fereastră, potrivit AFP.

La locul exploziei au ajuns și ministrul de Interne, premierul francez și primarul Parisului.

