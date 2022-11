Experţi ucraineni se află în Polonia şi vor primi acces la locul unde a căzut racheta care a ucis două persoane

Anchetatorii ucraineni s-ar afla deja la locul unde, marţi, a căzut o rachetă rătăcită şi a ucis două persoane în Polonia, a declarat pentru CNN o sursă de la biroul preşedintelui Volodimir Zelenski, după ce liderul ucrainean ceruse, miercuri, ca o echipă ucraineană să fie lăsată să se alăture anchetei conduse de experţi polonezi şi americani, scrie News.ro.

La rândul său, ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a anunţat pe Twitter că experţii ucraineni se află deja în Polonia şi se vor alătura activităţii comisiei internaţionale de anchetă, urmând să primească acces la locul incidentului. Ucraina şi Polonia „vor coopera în mod constructiv şi deschis” în această anchetă, a declarat Kuleba.

Ucrainei i se va permite, probabil, accesul la locul unde a căzut o rachetă în Polonia, a confirmat un consilier politic al preşedintelui polonez.

Jakub Kumoch, principalul consilier pe probleme de politică externă al preşedintelui polonez Andrzej Duda, a declarat într-un interviu acordat joi postului de televiziune polonez TVN 24 că dacă Polonia şi Statele Unite se pun de acord, atunci ucrainenii ar putea primi în curând acces. „Dacă ambele părţi, poloneză şi americană, sunt de acord. Şi, din câte ştiu, nu va exista nicio obiecţie din partea americană”, a adăugat Kumoch.

Zelenski își nuanțează poziția

Miercuri, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a insistat că racheta căzută în Polonia nu a fost trasă de Ucraina, a declarat că experţilor ucraineni trebuie să li se permită accesul la locul exploziei, ca să examineze toate datele disponibile.

„Poziţia ucraineană este foarte transparentă: vrem să stabilim toate detaliile, fiecare fapt. De aceea, avem nevoie ca experţii noştri să se alăture activităţii anchetei internaţionale şi să aibă acces la toate datele de care dispun partenerii noştri, la locul exploziei”, a declarat miercuri Zelenski, în discursul său video zilnic.

„Ieri (miercuri - n.r.) am insistat să fim incluşi în comisia internaţională comună de anchetă şi deja seara târziu am primit confirmarea. Dimineaţă, specialiştii noştri vor merge acolo şi se vor alătura acestui grup profesional”, a declarat joi Zelenski, în timpul unei apariţii la Bloomberg New Economy Forum. „Nu ştiu ce s-a întâmplat. Nu ştim cu siguranţă. Lumea nu ştie. Dar sunt sigur că a fost o rachetă rusească şi sunt sigur că am activat sistemele de apărare aeriană”, a spus Zelenski, nuanţându-şi întrucâtva declaraţiile iniţiale în care excludea posibilitatea să fi fost vorba despre o rachetă a apărării antiaeriene ucrainene.

Doar după investigaţie se vor putea trage concluzii cu privire la ce rachetă a căzut pe teritoriul Poloniei, a subliniat joi Zelenski la forumul Bloomberg.

Toate dovezile colectate de NATO, Statele Unite şi Polonia indică faptul că racheta care a ucis două persoane în Polonia a fost lansată de forţele ucrainene, a declarat Jacek Severa, şeful Biroului de Securitate Naţională al Poloniei, într-un interviu acordat joi postului de radio polonez RMF FM. Dovezile „indică faptul că avem de-a face cu o rachetă S-300 lansată de apărarea aeriană ucraineană”, a spus oficialul polonez.

Liderii Poloniei şi NATO au declarat că racheta a fost lansată probabil de forţele ucrainene de apărare aeriană care încercau să oprească un atac rusesc, dar au subliniat că Moscova poartă „responsabilitatea finală” pentru incidentul din Polonia, pentru că ea a declanşat războiul.

Președintele Poloniei a vizitat locul exploziei

Preşedintele polonez Andrzej Duda a declarat joi că încearcă să îl sprijine pe preşedintele ucrainean în urma a ceea ce el a numit un „incident neintenţionat” care s-a soldat cu doi morţi.

„Este o situaţie extrem de dificilă şi nu este o surpriză pentru nimeni că există multă emoţie aici. Trece prin tot ceea ce trece şi naţiunea sa. Este naţiunea sa, care l-a ales pentru acest post şi pentru care se simte responsabil”, a spus Duda, care a vizitat, joi, locul exploziei din satul Przewodow.

Preşedintele polonez a mai declarat că toate cele trei părţi - Polonia, Ucraina şi SUA - colectează informaţii de partea lor, reafirmând că ceea ce s-a întâmplat marţi a fost un accident „tragic”.

„Nimeni nu a vrut să rănească pe nimeni în Polonia”, a declarat Duda, adăugând că până în prezent, nu s-a găsit nicio urmă a unei a doua rachete pe teritoriul polonez, aşa cum au fost informaţiile iniţiale.

Sursa: News.ro Etichete: , , , , Dată publicare: 17-11-2022 22:14