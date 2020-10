Europa, îngenuncheată de pandemia de Covid-19. Ce țări au impus noi restricții

În timp ce coronavirusul se răspândește amețitor, țările de pe bătrânul continent impun noi restricţii.

Pentru a doua zi consecutiv, Germania a anunțat un record de cazuri. Franţa a trecut de 30.000 de teste pozitive în numai 24 de ore. Iar Cehia, cu o populație mult mai mică, a raportat peste 9.700 în același interval.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, dacă nu sunt respectate restricțiile, riscăm ca, în ianuarie, numărul deceselor să fie de 4-5 ori mai mare decât în primăvară.

Belgia a anunţat vineri peste 10.500 de cazuri de COVID-19, un record pentru această țară. În aceste condiții, Guvernul introduce noi restricţii, inclusiv carantină - de la miezul nopţii până la 5 dimineaţa. Iar vânzarea băuturilor alcoolice va fi interzisă după ora 20:00. Regulile intră în vigoare de luni.

Alexander De Croo, premierul Belgiei: "În primul rând, vom limita numărul contacţilor apropiaţi pe care îi puteţi avea la unul singur. Munca de acasă trebuie să devină normă, pentru cei care pot face asta. Barurile şi restaurantele se închid pentru o lună."

Pentru prima oară de la debutul pandemiei, Germania a înregistrat, vineri, 16 octombrie, peste 7000 de infectari cu coronavirus. A fost a doua zi consecutivă cu un record nedorit.

Martina Fietz, purtător de cuvânt al Guvernului: "Am înregistrat astăzi o creştere pe care pe care nu am mai întâlnit-o până acum în Germania, iar viteza cu care se propagă infecţiile creşte constant. Trebuie să ne asigurăm că ţinem sub control ceea ce se întâmplă."

În Italia, guvernatorul regiunii Campania a transmis că va introduce temporar măsuri de carantină în provincie - în weekendul în care este sărbătorit Halloween-ul.

Vincenzo De Luca, guvernatorul regiunii Campania, Italia: "Anticipez că în acel weekend din octombrie vom închide totul la ora 10 seară, în weekendul de Halloween... Halloween-ul este o idioţenie uriaşă, o aiureală imensă tipic americană, pe care am importat-o în ţara noastră. Halloweenul e un monument de stupiditate."

Specialiştii din domeniul medical avertizează că numărul deceselor ar putea urcă abrupt în lunile următoare dacă restricţiile nu sunt respectate în toate ţările care au creşteri masive ale infecţiilor.

Hans Kluge, director OMS Europa: "Proiecţiile venite de la modele epidemiologice de încredere nu sunt prea optimiste. Acestea indică faptul că relaxarea prelungită a măsurilor ar putea duce, până în ianuarie 2021, la o rată a mortalităţii de 4-5 ori mai mare decât cea din aprilie."

Între timp, Cehia se pregăteşte pentru ce este mai rău. Armata a început amenajarea unui spital de campanie cu 500 de locuri la Centrul Expozițional din Praga. Unul similar va fi făcut și la Brno, al doilea oraș ca mărime al țării.

Roman Prymula, ministrul Sănătății în Cehia: "Ne aşteaptă cel puţin trei săptămâni de creştere mare a numărului pacienţilor cu COVID-19."

Guvernul negociază cu Germania și cu alte state vecine posibilitatea ca bolnavii de COVID-19 să fie tratați în străinătate dacă sistemul sanitar din Cehia va fi copleșit.

Premierul a lansat și un apel pentru repatrierea medicilor cehi care lucrează peste hotare.