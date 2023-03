Erdogan anunță că bilanţul cutremurelor din Turcia depășește 48.000 de decese: „Nicio ţară nu ar putea reacţiona mai rapid”

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a mers, duminică, în Hatay, provincie afectată puternic de seisme.

“În ciuda tuturor eforturilor, au fost locuri în care nu am putut ajunge la timp în primele zile. Să nu se îndoiască nimeni de faptul că s-au mobilizat toate mijloacele statului şi ale naţiunii. Am mobilizat personalul tuturor instituţiilor relevante pentru cei afectaţi de cutremure. Jumătate de milion de oameni au sărit în ajutorul victimelor cutremurului. Am mobilizat armata, poliţia, jandarmeria, personalul medical, toţi angajaţii din domeniile relevante şi toate mijloacele de transport, de la avioane până la elicoptere şi nave pentru victimele cutremurelor”, a afirmat Erdogan, potrivit presei din Turcia.

Președintele Erdogan susține că „nicio ţară nu ar putea reacţiona mai rapid decât Turcia în faţa unui asemenea dezastru”.

Bilanțul total al dezastrului din Turcia a ajuns la 48.000 de decese şi la peste 115.000 de persoane rănite. În total, 50.000 de clădiri au fost distruse.

Guvernul plănuieşte să construiască în decurs de un an peste 300.000 de locuinţe în Hatay.

Până acum s-au instalat în zona afectată de cutremure 426.000 de corturi.

Peste 13 milioane de oameni au fost afectaţi de cutremurele puternice din 6 februarie, din Turcia.

Dată publicare: 13-03-2023 09:14