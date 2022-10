Erdogan a jucat tenis de masă cu președintele Kazahstanului, după care a întârziat la întâlnirea cu Putin. FOTO și VIDEO

Președintele Turciei se află în prezent într-o vizită de stat în Kazahstan, iar jocul de masă l-a făcut să întârzie ulterior două minute la întâlnirea de joi cu Vladimir Putin. Președintele rus a fost din nou lăsat să aștepte întâlnirea cu omologul său turc, la summitul regional din Kazahstan.

În imaginile surprinse de jurnaliști, acesta apare răsfoind nervos mai multe hârtii pe care le avea în mână.

În luna iulie, la o întâlnire pe care cei doi au avut-o la Teheran, Putin a fost lăsat să aștepte în picioare aproape un minut intrarea în salonul oficial a președintelui turc.

(VIDEO) Turkish President Recep Tayyip Erdogan plays table tennis with his Kazakh counterpart Kassym-Jomart Tokayev in Astana pic.twitter.com/jrL7ve5Are