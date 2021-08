”Era cuștii”, aproape de final. UE le va interzice fermierilor să crească animale în spații înghesuite

Comisia Europeană (CE) le va interzice fermelor să mai crească animale și păsări în cuști, iar legislația ar urma să fie gata în doi ani.

Decizia vine în urma unei inițiative a organizațiilor non-guvernamentale care militează pentru drepturile necuvântătoarelor. Fermierii, care vor fi nevoiți să renunțe la sistemul de creștere în cuști spun că vor avea pierderi importante, dar Comisia promite fonduri de compensare.

Filmările făcute de voluntari în ferme din diverse țări nu au cum să nu emoționeze: găini înghesuite în spații în care abia pot respira și care de multe ori nu supraviețuiesc, viței sau scroafe închise toată viața în cuști mici în care nu se pot mișca. Iniţiativa se numește "End of Cage Age" - "Să punem capăt erei cuștii" și a reușit să strângă peste 1.300.000 de semnături din toate țările Uniunii Europene.

Alina Puiu, reprezentant F.R.E.E. (Freedom and Respect for Every Earthling): "Este o decizie istorică, pentru că sunt foarte multe animale la nivelul UE care merita să trăiască în condiţii decente, cu mai puţină suferinţa. Vorbim de vieţile a mai bine de 300 de milioane de animale: găini, scroafe gestante, viței, iepuri, rate, gâşte."

Ştefan Turcu, reprezentant al Comisiei Europene în România: "Comisia vrea să aibă această propunere legislativă până în 2023, care apoi intră, să spun aşa, pe circuitul normal al propunerilor legislative, trebuie să fie discutate de Consiliu şi de Parlament."

În prezent, 60% din găinile din fermele românești fac ouă în baterii, unde spațiul care revine fiecărei păsări nu este mai mare decât o foaie A4, spun activiștii.

Într-o fermă din Oradea, găinile au fost crescute până acum câțiva ani, în boxe metalice. Proprietarul a înțeles că trebuie să facă o schimbare și acum crește păsările la sol. Dar schimbarea i-a adus și pierderi.

Ca să renunțe la cuștile supraetajate, fermierii trebuie să investească în mărirea suprafețelor halelor sau să crească mai puţine găini. Din România s-au strâns 8.300 de semnături pentru inițiativă, în timp ce din Germania s-au adunat aproape 500.000.