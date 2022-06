Enel şi-a vândut întreaga participaţie din Rusia către Lukoil şi Fondul Mutual Închis de Investiţii Gazprombank-Frezia

Grupul energetic Italian Enel a anunţat că vinde toate unităţile sale de producţie de energie electrică din Rusia, după ce a semnat acorduri de vânzare cu PJSC Lukoil şi cu Fondul Mutual Închis de Investiţii Gazprombank-Frezia, scrie News.ro.

”Enel S.p.A. informează că a semnat astăzi acordurile de vânzare a întregii sale participaţii la PJSC Enel Rusia. Mai exact, Enel a semnat două contracte separate cu PJSC Lukoil şi, respectiv, cu Fondul Mutual Închis de Investiţii Gazprombank-Frezia pentru vânzarea întregii sale deţineri la Enel Rusia, reprezentând 56,43% din capitalul social al acestei din urmă companii, pentru o valoare totală de circa 137 de milioane de euro, care va fi plătită la finalizarea tranzacţiei”, anunţă Enel.

Prin această tranzacţie, Enel vinde toate unităţile sale de producţie de energie electrică din Rusia, care include centrale convenţionale cu o capacitate de aproximativ 5,6 GW şi proiecte eoliene de circa 300 MW aflate în diverse stadii de dezvoltare, asigurând astfel continuitatea activităţii pentru clienti şi angajaţi.

”Tranzacţia este în conformitate cu politica grupului de a-şi concentra activităţile în special în ţările în care deţinerea unei poziţii integrate pe tot lanţul valoric poate genera creştere şi obţinerea de valoare adăugată din oportunităţile oferite de tranziţia energetică. Este important de menţionat că Enel a adoptat şi promovat deja măsuri care au avut ca rezultat încetarea activităţilor de management şi coordonare în relaţia cu Enel Rusia. Aceste măsuri includ: (i) numirea de către Enel, cu ocazia recentei reînnoiri a Consiliului director al companiei, doar a unor directori independenţi, de naţionalitate rusă, ii) numirea unui nou director general, de asemenea de naţionalitate rusă, care răspunde exclusiv consiliului director; (iii) încetarea, în toate situaţiile în care a fost posibil, a contractelor intra-grup; (iv) modificarea structurii organizaţionale a Grupului Enel pentru a reflecta încetarea subordonării ierarhice a personalului si funcţiilor de business ale Enel Rusia către cele ale Enel”, anunţă Enel.

Tranzacţia, inclusiv efectul pierderii controlului asupra Enel Rusia, este de aşteptat să genereze un efect pozitiv de aproximativ 550 de milioane de euro asupra datoriei nete consolidate a grupului şi un efect negativ asupra venitului net raportat de aproximativ 1,3 miliarde de euro, în principal ca urmare a eliberării unei rezerve de conversie valutară de aproximativ 1,1 miliarde de euro la 31 mai 2022. Un astfel de efect contabil nu va avea impact asupra rezultatelor economice curente.

Finalizarea tranzacţiei, aşteptată în al treilea trimestru al acestui an, este supusă unei serii de pre-condiţii, inclusiv aprobarea Comisiei guvernamentale ruse de monitorizare a investiţiilor străine şi a Serviciului Federal Rus Antimonopol.

Enel împlineşte 60 de ani anul acesta şi este o companie energetică multinaţională şi un lider integrat pe pieţele globale de electricitate şi energie din surse regenerabile. La nivel global, Enel este cea mai mare companie privată de energie regenerabilă, cel mai important operator de reţea ca şi număr de utilizatori finali şi cel mai mare operator de retail ca şi bază de clienţi.

Enel activează în peste 30 de ţări din lume, producând energie cu o capacitate instalată de circa 90 GW.

Enel distribuie electricitate printr-o reţea de peste 2,2 milioane de kilometri pentru aproximativ 75 de milioane de utilizatori finali.

Grupul distribuie energie pentru aproximativ 70 de milioane de locuinţe şi firme. Divizia de energii regenerabile a Enel, Enel Green Power are o capacitate totală instalată de circa 54 GW şi şi un mix de producţie care include energie eoliană, solară, geotermală şi hidroelectrică, precum şi instalaţii de stocare a energiei regenerabile în Europa, America, Africa, Asia şi Oceania.

Enel X Global Retail, divizia globală de afaceri a Enel dedicată serviciilor energetice avansate, are o capacitate totală la nivel global de 6,6 GW şi o putere instalată de stocare de 59 MW în spatele contorului. În plus, Grupul a dezvoltat Enel X Way, noua divizie dedicată sectorului mobilităţii electrice prin care gestionează aproximativ 350.000 de puncte de încărcare EV, publice şi private, pe tot globul, atât în mod direct, cât şi prin acorduri de interoperabilitate.