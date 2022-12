Emmanuel Macron salută „revoluția contracepției”. Tinerii cu vârste între 18 și 25 de ani vor primi prezervative gratuite

Președintele francez a anunțat că prezervativele vor fi puse la dispoziție gratuit în farmacii pentru tinerii cu vârste între 18 și 25 de ani, în încercarea de a reduce sarcinile nedorite în rândul tinerilor, scrie The Guardian.

„Este o mică revoluție pentru contracepție”, a anunțat Emmanuel Macron în timpul unei dezbateri despre sănătate cu tinerii din Fontaine-le-Comte, o suburbie din Poitiers din vestul Franței.

Mișcarea vine după ce guvernul a început să ofere anticoncepționale gratuite pentru toate femeile sub 25 de ani în acest an, extinzând o schemă care vizează persoanele sub 18 ani pentru a se asigura că tinerele nu încetează să ia contracepție pentru că nu își permit.

Prezervativele sunt deja rambursate de sistemul național de sănătate dacă sunt prescrise de un medic sau moașă, măsură menită să combată răspândirea SIDA și a altor infecții cu transmitere sexuală.

Despre educația sexuală în general, președintele a spus: „Nu suntem foarte buni la acest subiect. Realitatea este foarte, foarte diferită de teorie. Este un domeniu în care trebuie să ne educăm mult mai bine profesorii”.

Macron a purtat o mască la conferință, spunând că urmează directivele Ministerului Sănătății, în timp ce guvernul și-a evaluat răspunsul cu privire la o creștere a cazurilor de Covid în perioada premergătoare Crăciunului, deși până acum nu au fost reintroduse restricții cu privire la mască.

„Ne confruntăm cu un nou val de epidemie... Cred că este bine să dăm un exemplu, deoarece nu vrem neapărat să revenim la retricții”, a mai spus Macron.

Oficialii îndeamnă oamenii să poarte măști în locurile aglomerate și să facă vaccinuri de rapel împotriva Covid-19, pe măsură ce se apropie iarna.

