Elon Musk şi-a adus fiul cel mic în biroul lui Donald Trump pentru a anunţa reduceri masive de personal. FOTO & VIDEO

Cu fiul său în vârstă de 4 ani alături de el sau ţinându-l pe umeri, miliardarul Musk a stat lângă Trump în Biroul Oval înainte de semnarea ordinului, răspunzând întrebărilor reporterilor în ceea ce mulţi au considerat a fi cea mai neobişnuită conferinţă de presă de la Casa Albă de la revenirea lui Donald Trump, relatează Reuters.

Purtând o şapcă „Make America Great Again”, cel mai bogat om din lume şi-a apărat rolul de oficial neales căruia preşedintele i-a acordat o autoritate fără precedent de a desfiinţa părţi ale guvernului SUA. „Nu poţi avea o birocraţie federală autonomă. Trebuie să ai una care să răspundă oamenilor”, a spus Musk. El a numit birocraţia o a patra ramură „neconstituţională” a guvernului care, în multe feluri, are „mai multă putere decât orice reprezentant ales”.

