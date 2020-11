Elon Musk s-a testat de patru ori pentru COVID-19. "Se întâmplă ceva extrem de dubios"

Elon Musk, fondatorul Tesla, a pus la îndoială acurateţea testelor pentru COVID-19, joi, anunţând că a efectuat patru teste rapide pe bază de antigen pentru coronavirus, în aceeaşi zi, două având rezultate pozitive, iar două negative, relatează Reuters.

"Se întâmplă ceva extrem de dubios. Am fost testat pentru COVID de patru ori astăzi. Două teste au ieşit negative, două au fost pozitive. Acelaşi dispozitiv, acelaşi test, aceeaşi asistentă medicală. Teste rapide antigen de la BD", a scris Musk pe Twitter, posibil cu referire la testele rapide pe bază de antigen de la compania Becton, Dickinson and Co.

CEO-ul Tesla, care a efectuat joi teste rapide pe bază de antigen pentru coronavirus, a precizat că a făcut de asemenea teste de reacţie de polimerizare în lanţ (PCR) de la laboratoare diferite, ale căror rezultate sunt disponibile în aproximativ 24 de ore.

Întrebat de un utilizator Twitter dacă prezintă simptome, Musk a răspuns că a avut simptomele unei "răceli obişnuite", adăugând că nu a observat "nimic neobişnuit până acum".

Compania Becton Dickinson a anunţat în septembrie că investighează rapoarte din centre de îngrijire pentru persoane vârstnice din Statele Unite conform cărora echipamentul de testare rapidă pentru coronavirus producea rezultate fals pozitive.

La începutul acestei luni, Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din Statele Unite a anunţat că informează personalul de la laboratoarele clinice şi furnizorii de asistenţă medicală că rezultatele fals pozitive pot apărea în cazul testelor rapide pe bază de antigen pentru COVID-19.

Musk a criticat anterior restricţiile asociate coronavirusului, afirmând despre acestea că sunt "fasciste" şi că reprezintă o încălcare a libertăţii individuale.

Până joi seară Becton Dickinson nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta subiectul.

Potrivit revistei Forbes, Musk s-ar referi la testul BD Veritor, care se presupune că afişează rezultate în 15 minute de la recoltarea de secreţii nazale şi/sau faringiene şi care nu a fost încă aprobat de Agenţia Federală a Medicamentelor (FDA) din SUA.

"Lipsa de acurateţe a testelor antigen (rapide - n.r.) este notorie", a declarat medicul Able Lawrence, profesor de imunologie şi reumatologie clinică.