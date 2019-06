Elicopter prăbușit pe acoperișul unui bloc-turn din Manhattan. Pilotul aeronavei a murit

Potrivit oficialului, incendiul a izbucnit atunci când elicopterul a atins acoperișul unei clădiri cu 54 de etaje din Manhattan.

Oamenii care se aflau în clădire la momentul impactului au precizat că au auzit cum structura s-a clătinat, scrie CNN.

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH