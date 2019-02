Elev român premiat de Regina Marii Britanii. Cu ce s-a remarcat Cornel

Ziarul de Craiova

Cornel Micu, acum de 20 de ani, a fost premiat cu medalia de aur de Regina Marii Britanii, pentru rezultate excepționale la învățătură în ultimul an de liceu

Cornel Micu, născut în Dolj, comuna Ghidici, studiază acum la Colegiul Imperial din Londra, în domeniul Inteligenței Artificiale, relatează Ziarul de Craiova.

Românul a fost premiat cu prilejul unei ceremonii desfășurate în Sandringham, la reședința privată a Reginei.

Cornel s-a născut în România, dar a trăit mulți ani în Italia, unde au plecat să lucreze părinții lui. În Marea Britanie a ajuns în urmă cu trei ani.

Cornel Micu studiază acum Robotica la Colegiul Imperial din Londra, la specializarea Inteligență Artificială.

„Suntem cu toții foarte bucuroși, dar și puțin emoționați. În momentul în care am intrat, am avut, alături de familia mea, o discuție încântătoare cu Majestatea Sa. La început am fost emoționați, dar pe măsură ce am început să discutăm cu Regina”, a declarat Cornel Micu petru sursa citată.

În 2016, când a plecat împreună cu părinții în Londra, Cornel vorbea engleza foarte puțin. A urmat cursurile KES Academy Sixth Form timp de doi ani. Pentru că a terminat liceul cu cele mai bune rezultate, Cornel a fost premiat pe 3 februarie de Regina Marii Britanii cu medalia de aur. Acest premiu este oferit celor mai buni elevi, în fiecare an, încă din 1864.

