EAU şi Israel au stabilit prima legătură telefonică directă după anunţul privind normalizarea relaţiilor

Ministrul de externe al Emiratelor Arabe Unite (EAU), şeicul Abdallah bin Zayed Al-Nahyan, a purtat duminică o discuţie telefonică cu omologul său israelian, Gabi Ashkenazi.

Discuția a marcat debutul legăturilor telefonice directe între cele două state după anunţul privind normalizarea relaţiilor lor, transmite AFP.

' Şeicul Abdallah bin Zayed Al-Nahyan şi excelenţa sa, Gabi Ashkenazi, au inaugurat legăturile telefonice directe între Emiratele Arabe Unite şi Israel', a anunţat pe Twitter Hind Manei al-Otaiba, director de comunicare strategică al diplomaţiei din Emirate.

'Am discutat astăzi cu ministrul externe al Emiratelor Arabe Unite, şeicul Abdallah bin Zayed Al-Nahyan. Am decis împreună instituirea unui canal de comunicaţie directă înainte de semnarea acordului de normalizare (a relaţiilor) între cele două ţări şi am stabilit să ne întâlnim în curând', a transmis duminică pe Twitter şi ministrul Gabi Ashkenazi.

EAU şi Israel urmează se semneze peste trei săptămâni, la Washington, un acord istoric destinat normalizării relaţiilor lor. Abu Dhabi ar deveni astfel a treia capitală arabă care urmează acest traseu de la crearea statului Israel, după Cairo în 1979 şi Amman în 1994.

Iniţiativa a fost salutată de capitalele occidentale, dar criticată vehement de palestinieni.

Potrivit Emiratelor, Israelul a acceptat ca, în schimbul acestui acord, să 'pună capăt încercării de anexare a teritoriilor palestiniene', în timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a dat asigurări că aceste planuri sunt doar 'suspendate'.