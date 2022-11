Ea este persoana cu numărul opt miliarde. Unde s-a născut. FOTO

Bebelușul Vinice Mabansag s-a născut la Spitalul Memorial Dr Jose Fabella din Tondo, Manila pe 15 noiembrie și a fost aleasă să marcheze recordul istoric de populație a planetei.

Autoritățile filipineze i-au dat fetiței titlul simbolic, deși Orgnizația Națiunilor Unite (ONU) nu a declarat pe nimeni drept persoana cu numărul opt miliarde, potrivit Daily Mail.

LOOK: The world welcomed early Tuesday (Nov. 15) Vinice Mabansag of Delpan,Tondo at the Dr. Jose Fabella Memorial Hospital in Manila, as its symbolic 8 billionth inhabitant from the Philippines. ???? POPCOM NCR | via Wilnard Bacelonia pic.twitter.com/ILhOqYjSNB