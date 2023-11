După Covid, China se luptă cu alte boli. Maladiile care fac ravagii în rândul populației

"OMS a trimis o solicitare oficială Chinei pentru informaţii detaliate în legătură cu o creştere a bolilor respiratorii şi a focarelor de pneumonie semnalate la copii", se arată într-un comunicat publicat pe X, care recomandă "luarea de măsuri pentru a reduce riscul de boli respiratorii".

Aceste măsuri - deja cunoscute din timpul pandemiei Covid-19 - includ vaccinarea, distanţarea de bolnavi, izolarea acasă în caz de simptome, analize şi îngrijiri medicale dacă este necesar, precum şi purtarea unei măşti, dacă este cazul, o bună ventilaţie a spaţiilor şi spălatul pe mâini.

WHO statement on reported clusters of respiratory illness in children in northern China

WHO has made an official request to #China for detailed information on an increase in respiratory illnesses and reported clusters of pneumonia in children.

At a press conference on 13… pic.twitter.com/Jq8TgZjWNX