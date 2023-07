Dronele au început să terorizeze Rusia. După recentul atac din Moscova, panica s-a mutat din nou în Rostov

Rusia a acuzat Kievul de „atentat terorist” și a închis temporar spațiul aerian al Capitalei.

Mai târziu, o altă dronă a lovit din nou în regiunea Rostov, aproape de granița cu Ucraina.

Exploziile au provocat panică la Moscova, duminică, cu puțin inainte de ivirea zorilor. Două drone s-au prăbușit peste zgârie-norii din districtul financiar al capitalei ruse, în vestul orașului. Exploziile au avariat două construcții. Una dintre ele găzduia birouri ale Ministerului rus al Dezoltării Digitale, Comunicațiilor și Mass Media. Un agent de pază a fost rănit.

„Un zgomot teribil m-a trezit. Am crezut că tună, dar am văzut că nu plouă. Câinele s-a speriat așa tare că s-a ascuns sub canapea”.

O altă dronă a fost lovită și s-a prăbușit în districtul Odințovo, aflat la sud-vest de Moscova.

Noi atacuri pe teritoriul Rusiei

Autoritățile ruse au închis spațiul aerian de deasupra capitalei și al suburbiilor și, timp de o oră, au fost sistate zborurile pe aeroportul Vnukovo. Ministrul rus al Apărării a calificat atacurile drept un „atentat terorist” și a învinovățit Kievul.

Spre seară, încă o dronă a fost doborâtă în Taganrog, în regiunea Rostov, la aproximativ 50 de kilometri de granița cu Ucraina. Aceeași localitate a fost vizată și la sfârșitul săptămânii trecute, când o rachetă a nimerit o clădire din centrul orașului.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Treptat, războiul ajunge pe teritoriul Rusiei - la centrele sale simbolice și bazele sale militare. Iar acesta este un proces inevitabil, natural și absolut corect. Dar trebuie să fim conștienți de faptul că, la fel ca anul trecut, teroriștii ruși încă pot ataca sectorul nostru energetic și instalațiile critice în această iarnă”.

Totuși, Zelenski nu s-a referit direct la ce s-a întâmplat duminică. De altfel, Ucraina a evitat de fiecare dată să revendice clar loviturile de pe teritoriul Rusiei.

Pe de altă parte, rachetele rusești au continuat să terorizeze Ucraina.

Rușii au distrus noi clădiri civile în Ucraina

Au avut loc noi atacuri în regiunea Sumî, după cel din sud, de la Zaporojie, care a distrus mai multe clădiri, între care o instituție de învățământ și un supermarket. Un alt atac cu rachetă, tot în regiunea Sumî, a ucis un om, a rănit alți cinci, și a avariat o școală.

Nick Paton Walsh, corespondent CNN: „Toate acestea arată că tensiunea crește în zonele civile, pe măsură ce atacurile de înmulțesc. Pe de altă parte, am văzut cum a fost lovită (de armata ucraineană) o rută feroviară cheie pentru ruși, care leagă Crimeea de regiunea Zaporojie, unde mă aflu eu, semn că și contraofensiva ucrainea se intensifică, punând presiune pe forțele ruse”.

Între timp, Vladimir Putin a participat, alături de oaspeți din patru țări africane, la parada navală de la Sankt Petersburg. Însoţit de ministrul Apărării, Serghei Şoigu, şi de șeful Marinei, amiralul Nikolai Ievmenov, Putin a inspectat navele de pe o barcă de lansare.

45 de nave, submarine şi alte ambarcaţiuni din cadrul celor 4 flote ale Rusiei au luat parte la evenimentul anual, desfășurat în Golful Finlandei şi pe râul Neva. Iar 3.000 de membri din cadrul Marinei au participat la o defilare terestră.

Dată publicare: 31-07-2023 07:33