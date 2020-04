Dramă în lumea filmului. Vedeta din India care a murit la doar 53 de ani

Khan s-a stins din viață la un spital din Mumbai, au anunțat reprezentanții săi.

Actorul fusese internat cu infecție la colon. În 2018, el a fost diagnosticat cu o boală rară, tumoră endocrină, ce îi afecta celulele care eliberează hormoni sânge.

Vestea a trezit un val de tristețe în India. Patru dintre cele mai populare mesaje pe tweeter au legătură cu moartea lui Khan.

”Un talent incredibil. A plecat prea devreme. A lăsat un gol uriaș în urma lui”, a transmis actorul Amitabh Bachchan. În timp ce actrița Raveena Tandon a spus că a pierdut ”un coleg fantastic, un actor prin excelență și un om minunat”.

Potrivit reprezentaților săi, Khan a fost înconjurat pe familie în ultimele sale clipe.

Irrfan Khan a fost unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Bollywood. A jucat în două filme recompensate cu premii Oscar: „Slumdog Millionaire” (2008) şi „Life of Pi” (2012). Ultimul său film, Angrezi Mediuma, fost lansat luna trecută.

'Nothing can be more heartbreaking and tragic than the news of passing away of a dear friend, one of the finest actors and a wonderful human being #IrrfanKhan. Saddest day!! May his soul rest in peace. #OmShanti,' Actor @AnupamPKher pic.twitter.com/De0K0Rrviv