Două metrouri s-au ciocnit violent în Manhattan. 24 de persoane au fost rănite

Potrivit FDNY, 24 de persoane au suferit răni care nu le pun în pericol viața, scrie CBS.

Ambele metrouri erau de tipul 1, a declarat președintele NYC Transit, Richard Davey.

Unul dintre metrouri avea la bord 300 de pasageri în momentul impactului, în timp ce celălalt era în afara serviciului după ce fusese vandalizat, au declarat oficialii.

Departamentul de Poliție al orașului New York (NYPD) a menționat că doi ofițeri cu câini de serviciu din cadrul stației au fost alertați de un cetățean imediat după producerea coliziunii.

„Aceștia au acordat primul ajutor, au solicitat din nou intervenția serviciilor de urgență la fața locului, iar apoi acești ofițeri, împreună cu alți ofițeri care au intervenit, au ajutat oamenii să coboare din metrou și să ajungă în siguranță pe peron”, a declarat șeful de tranzit al NYPD, Michael Kemper.

FDNY a postat pe Twitter imagini cu unul dintre metrouri în timp ce echipele de urgență au sosit în grabă.

