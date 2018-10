Două avioane de luptă, distruse după ce un mecanic a deschis accidental focul

O aeronavă de luptă F-16, în valoare de aproximativ 15 milioane de dolari, a fost distrusă de un incendiu provocat de o explozie într-o bază militară din Belgia, iar un alt avion parcat lângă el a suferit daune grave.

Doi tehnicieni care executau reparații la avioanele din baza militară au fost răniți, în urma unei explozii provocate de neatenția unui alt mecanic, care a deschis focul de la o a treia aeronavă, scrie Daily Mail.

Împușcăturile au fost trase de șase tunuri capabile să tragă 6000 de focuri pe minut. Avionul, care era proaspăt alimentat cu combustibil și celălalt avion avariat, erau pregătite pentru o misiune de antrenament când au fost lovite de gloanțe.

