Donald Tusk avertizează: Rusia a planificat "acte de terorism" în transportul aerian din întreaga lume

Donald Tusk, a cărui ţară exercită în prezent preşedinţia semestrială, prin rotaţie, a Consiliului UE, a făcut această declaraţie într-o conferinţă de presă comună cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a sosit la Varşovia pentru o serie de discuţii cu doar câteva zile înainte de învestirea preşedintelui ales american Donald Trump.

Polonia, stat membru UE şi NATO, este unul din principalii aliaţi ai Ucrainei de când Rusia a declanşat un război pe scară largă împotriva Kievului în februarie 2022.

???? BREAKING: Russia was planning acts of air terror against airlines across the world, Polish PM Tusk says.

???? "Russia was planning acts of air terror, and not only against Poland, but against airlines around the world." pic.twitter.com/6jpz1KECQe