Donald Trump: ”Viktor Orban, ați auzit careva de el? E unul din cei mai puternici lideri ai lumii, e conducătorul Turciei”

În tabăra republicană, fostul lider de la Casa Albă a câştigat în 12 state, potrivit estimărilor CNN. Trump a ieşit deja să-şi declare victoria şi a spus că va unifica ţara.

Actualul preşedinte a triumfat în toate statele în care au avut loc alegeri primare, cu excepţia unuia singur. Biden a punctat că un nou mandat al lui Trump ar însemna haos, întuneric şi dezbinare.

În tabăra democraților, lucrurile sunt destul de clare. Joe Biden urmează să fie candidatul partidului său, la prezidențialele din noiembrie.

Exit poll-urile după așa numita „super marțea electorală” duc spre o nouă confruntare cu Donald Trump, în cursa pentru Casa Albă.

Donald Trump: "Vreau ca toată lumea să fie unită. Vom avea un partid unificat pentru că adevăratul nostru adversar se numește „Biden”.

”Reporter: Domnule președinte, care este mesajul dumneavoastră pentru democrații care sunt îngrijorați de cifrele din sondaje?

Joe Biden: Potrivit cifrelelor mele din ultimele cinci sondaje, pe care voi nu le raportați, sunt câștigător. Cinci! Cinci, la rând”.

Dar mulți alegători comentează cu privire la vârsta ambilor candidați. Biden are 81 de ani, iar Trump 77. În plus, 6 din 10 americani se declară îngrijorați de abilitățile mentale ale celor doi.

Dacă actualul lider de la Casa Albă a comis recent o sumedenie de gafe, nici Trump nu se lasa mai prejos. În ultimele săptămâni, a încurcat-o pe Nikki Haley cu Nancy Pelosi, l-a declarat pe Obama președinte în funcție și a confundat Ungaria cu Turcia.

”Cât de mult trebuie să mai pierdem înainte să ne dăm seama că Trump este problema?”

Donald Trump: ”(Vladimir) Putin are așa de puțin respect față de Obama încât a început să agite amenințarea nucleară. Știți, sunt foarte onorat că acest om, Viktor Orban, ați auzit careva de el? E unul dintre cei mai puternici lideri ai lumii, este conducătorul Turciei”.

Alegători:

„ E o atmosferă tensionată. E din nou Biden versus Trump”.

„Am votat pentru actualul nostru președinte, Joe Biden. Am votat pentru el mai ales pentru că sunt îngrijorat de democrația noastră dacă Trump este reales”.

„Trump e un individ grosolan, dar cel puțin el știe cum să conducă țara. Cred că va fi din nou un președinte puternic, atâta timp cât se concentează pe ce are de făcut și nu devine răzbunător".

Pentru Nikki Haley, aceasta este probabil ultima ei șansă de a-l încetini pe Donald Trump în cursa pentru o nominalizare republicană la alegerile prezidențiale.

Nikki Haley, Candidat republican la președinția SUA: "Am pierdut votul în 2018, am pierdut în 2020, am pierdut în 2022. Cât de mult trebuie să mai pierdem înainte de a ne da seama că poate Donald Trump este problema?”.

Consilierii lui Trump au declarat că se aşteaptă ca acesta să o elimine matematic pe Haley cel târziu pe 19 martie, când două treimi din statele americane vor fi votat.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 06-03-2024 07:49