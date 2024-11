Donald Trump scapă de două dosare penale majore. Aproape toate acuzațiile cu care se confrunta au fost retrase

De asemenea, a fost retras cazul privind stocarea necorespunzătoare a documentelor clasificate, la reședința sa din Florida. Pe de altă parte, Trump a susținut că vrea să restructureze FBI, începând prin a-i schimba directorul.

Donald Trump: „Avem nevoie de un FBI onest, și avem nevoie de asta rapid.”



Președintele ales planifică o restructurare a FBI, de îndată ce își va prelua funcția, pe 20 ianuarie. Intenționează în primul rând să-l demită pe directorul FBI, Christopher Wray, deși chiar Trump l-a numit în funcție, în 2017, iar acesta mai are trei ani din mandatul de 10 ani.

Analiștii spun că Wray "i-a trădat încrederea".

Garrett Graff, istoric FBI: „Donald Trump vede FBI, în ultimul deceniu, ca principal responsabil pentru diferitele probleme cu justiția, ale lui și ale celor din jurul său.”



Cu Cristopher Wray director, agenții FBI au efectuat percheziții la reședința lui Trump de la Mar-a-Lago, în august 2022.

Donald Trump: „Au intrat în casa mea!”



La percheziție au fost descoperite documente clasificate pe care Trump le-ar fi păstrat în mod necorespunzător la reședința sa, deși nu mai era pe atunci șeful statului.

Astfel s-a ajuns la acuzații penale federale...

Jack Smith, Special Counsel: „Astăzi, un act de inculpare a fost făcut public, acuzându-l pe Donald J. Trump de încălcări grave ale legilor noastre privind securitatea națională, precum și de participare la o conspirație pentru obstrucționarea justiției.”



Numai că aceste acuzații au fost acum retrase. Același procuror special a cerut retragerea acuzațiilor în alt dosar penal împotriva lui Trump, pentru tentativă ilegală de răsturnare a rezultatului alegerilor din 2020, care l-au adus pe Joe Biden la Casa Albă.

Lindsay Whitehurst, The Associated Press: „În documentele depuse în instanță, Smith a invocat o politică a Departamentului de Justiție, veche de câteva decenii, care interzice urmărirea penală a unui președinte în funcție.”



Iar un judecător federal a respins cazul „fără prejudiciu”, ceea ce înseamnă că acuzațiile ar putea fi reintroduse după ce Trump își încheie al doilea mandat prezidențial.

Lindsay Whitehurst, The Associated Press: „Trump a descris de multă vreme cazurile penale ca fiind motivate politic și a negat orice comportament greșit. Purtătorul său de cuvânt a salutat decizia de a renunța la cazurile penale, considerând-o "o mare victorie pentru statul de drept".”



La începutul anului, Trump se confrunta cu aproape 100 de acuzații in justiție. Apoi, astă vară, Curtea Supremă a decis că nu poate fi urmărit penal pentru "acte oficiale" întreprinse în calitate de președinte. Câteva luni mai târziu. Trump a câștigat alegerile. Iar acum, aproape toate aceste acuzații au fost retrase.

