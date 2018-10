Donald Trump: ”Nu am băut niciodată o bere în viaţa mea"

"Pot să spun sincer că nu am băut niciodată o bere în viaţa mea", a declarat liderul american, într-o conferinţă de presă în grădina Casei Albe, relatează CNN.

"Este una din rarele mele calităţi: nu beau. (...) Vă imaginaţi ce dezastru aş fi fost?", a întrebat amuzat Trump.

Preşedintele american a făcut declarațiile în contextul acuzațiilor referitoare la alcool la adresa judecătorului Brett Kavanaugh, candidatul său pentru Curtea Supremă.

Săptămâna trecută, în timpul unei audieri, Christine Blasey Ford, profesor universitar, 51 de ani, l-a acuzat pe Brett Kavanaugh că, beat fiind, a violat-o la o petrecere între adolescenţi, în anii 1980.

Acesta din urmă s-a apărat spunând că îi place berea, dar că nu a băut niciodată până să-și piardă cunoștința.

President Trump: "I'm not a drinker. I can honestly say I never had a beer in my life... I never had a glass of alcohol. I've never had alcohol... Can you imagine if I had? What a mess I'd be. I would be the world's worst. I never drank, OK?" https://t.co/QxLhFXkboB pic.twitter.com/CZ3ndjSZsV