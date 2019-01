Donald Trump, nerăbdător să se întâlnească din nou cu Kim Jong-un

"Şi eu sunt nerăbdător să mă întâlnesc cu preşedintele Kim care îşi dă seama foarte bine că Coreea de Nord posedă un potenţial economic formidabil", a scris liderul de la Casa Albă într-un scurt mesaj pe Twitter.

“Kim Jong Un says North Korea will not make or test nuclear weapons, or give them to others - & he is ready to meet President Trump anytime.” PBS News Hour. I also look forward to meeting with Chairman Kim who realizes so well that North Korea possesses great economic potential!