Donald Trump își lansează propria rețea socială. De când va fi disponibilă

Marile rețele sociale îl acuză că i-a incitat pe partizanii săi la violenţă pe platformele lor înainte de asaltul asupra Capitoliului de la Washington, scrie Agerpres.

„Am creat Truth Social şi Trump Media and Technology Group (TMTG) pentru a rezista tiraniei giganţilor tehnologiilor", a afirmat fostul preşedinte într-un comunicat, adăugând că platforma sa ar urma să fie lansată în primul trimestru al anului 2022.

BREAKING: @DonaldJTrumpJr on the announcement of https://t.co/I4K8Tz54NM

Truth Social is “a Big Tent, an open and Free Network for people to be able to communicate, to exercise your First Amendment rights.” pic.twitter.com/Kbq8fdmeN0