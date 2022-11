Donald Trump este așteptat să facă azi ”marele anunț”. Cel mai probabil, o nouă candidatură la Casa Albă

Momentul nu este unul propice pentru liderul republican, în condițiile în care unii dintre candidații săi, aleși cu atenție, au pierdut la alegerile de ”jumătate de mandat” din SUA, de săptămâna trecută.

Din acest motiv, tot mai multe voci din cadrul Partidului Republican cer ca fostul președinte să renunțe la această intenție, notează The Financial Times.

Fostul președinte urmează să facă ceea ce consilierii săi au descris drept un „anunț special” la Mar-a-Lago, reședința sa din Palm Beach, Florida, pe care Trump a numit-o „Casa Albă de iarnă” când era președinte.

De mai bine de un an, el nu și-a ascuns dorința de a candida din nou la președinție în 2024, repetând afirmațiile fără temei că alegerile din 2020 ar fi fost „furate”.

Unii republicani au cerut ca fostul președinte să părăsească cu totul scena politică și să permită unei noi generații de republicani să obțină nominalizarea partidului în 2024 – în special Ron DeSantis, guvernatorul republican al Floridei, care tocmai a fost reales.

Sondaj în rândul republicanilor. Cine este favorit

Un sondaj YouGov realizat după alegerile de săptămâna trecută și publicat duminică arată că 42% dintre americanii care s-au identificat drept republicani - ori înclină către Partidul Republican - și care au spus că ar prefera să-l vadă pe DeSantis drept candidatul partidului lor în 2024, comparativ cu 35% care au spus l-au preferat pe Trump.

The Club for Growth - un grup conservator care l-a susținut cândva pe Trump, dar s-a rupt de el în ultima perioadă - a publicat luni o notă în care citează sondaje ale potențialilor alegători republicani din Iowa și New Hampshire, arătând că DeSantis conduce în ambele state, care sunt esențiale pentru câștigarea nominalizării prezidențiale a partidului.

În Iowa, DeSantis este în fața lui Trump cu 48% la 37%, în timp ce în New Hampshire, guvernatorul Floridei este peste fostul președinte cu 52% la 37%.

DeSantis nu a spus încă dacă va candida la președinție, dar a zâmbit larg când publicul de săptămâna trecută a părut să-l încurajeze să candideze, strigând: „Încă doi ani!”

De cealaltă parte a culoarului electoral, Joe Biden nu a anunțat încă în mod oficial dacă va candida din nou în 2024. Dar după rezultatele care au fost mai bune decât se așteptau democrații, la alegerile de la mijlocul mandatului, el a transmis un semnal puternic, spunând: „Intenția noastră este să candidam din nou”.

Pe de altă parte, Trump se confruntă cu mai multe probleme cu legea, inclusiv o anchetă în curs de desfășurare, lansată de către Congres, cu privire la rolul său în atacul asupra Capitoliului SUA și eforturile de a răsturna rezultatele alegerilor din 2020.

