Donald Trump, despre situația din Siria. „Nu i-am abandonat pe kurzii sirieni”

„Suntem pe cale să părăsim Siria, dar nu nu i-am abandonat absolut deloc pe kurzi, care sunt nişte oameni formidabili şi luptători minunaţi”, a scris Trump de Twitter, conform News.ro.

„Noi îi ajutăm pe kurzi financiar (şi le furnizăm) arme”, a adăugat președintele american.

....understands that while we only had 50 soldiers remaining in that section of Syria, and they have been removed, any unforced or unnecessary fighting by Turkey will be devastating to their economy and to their very fragile currency. We are helping the Kurds financially/weapons!