Turcia, acuzată că a lansat atacuri aeriene asupra kurzilor din Siria. Reacția Ankarei

O serie de înregistrări publicate pe Twitter și neconfirmate oficial ar arăta forțele aeriene turce atacând poziții ale kurzilor lângă granița Siriei cu Irakul. Ankara a negat că a lansat atacuri aeriene,

#Syria : video showing Turkish Air Force targeting area of Semalka border crossing with #Iraq (used to transfer supplies). https://t.co/SAUkTWnbec pic.twitter.com/LLU9zjCzwR

În cursul zilei de luni, Ankara a fost avertizată în termeni duri atât de liderul SUA, Donald Trump, cu distrugerea economiei, cât și de senatorii americani cu suspendarea din NATO.

Donald Trump a ameninţat luni seară pe Twitter că ″va distruge şi elimina total economia Turciei″⁣ dacă Ankara va face ceea ce el ar considera că “depăşeşte limitele” în Siria, după ce anterior a anunţat că nu va opri o invazie turcă în nord-estul Siriei.

#Turkey air force bombed a convoy bringing support to #YPG via the Semalka border crossing that links #Syria to Iraq. pic.twitter.com/Z5WH23lQik