Donald Trump, despre epidemia din SUA: „Oamenii mor, este adevărat. Asta este”

Locatarul Casei Albe a apărat modul în care administraţia sa a gestionat epidemia în ţară într-un interviu acordat site-ului Axios, conform News.ro.

„Oamenii mor, este adevărat”, a declarat Trump.

„Asta este. Dar asta nu înseamnă că nu facem tot ceea ce putem. Este sub control pe cât se poate. Este un flagel teribil”, a spus el.

Bilanţul contaminării cu noul coronavirus continuă să crească în ţară, iar zeci de state americane au fost nevoite să-şi oprească sau încetinească planurile de ieşire din izolare.

Trump subliniază în interviu că această creştere a bilanţului pandemiei este cauzată de numărul testelor - o apreciere denunţată de experţi în domeniul sănătăţii.

Statele Unite înregistrează peste 4,7 milioane de contaminări şi peste 156.000 de morţi din cauza Covid-19, potrivit Universităţii Johns Hopkins.

'There are those that say you can test too much.' — Watch Trump's most mind-numbing moments from this Axios on HBO exclusive interview pic.twitter.com/RZ835sWIE9