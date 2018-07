Donald Trump, criticat după întâlnirea cu Vladimir Putin. ”E rușinos”

Getty

Preşedintele Donald Trump a provocat critici în Statele Unite, inclusiv din partea propriului partid, prin atitudinea sa la întâlnirea de luni, de la Helsinki, cu omologul său rus, Vladimir Putin, informează Reuters.

Mai mulţi senatori republicani şi un fost director al Agenţiei Centrale de Informaţii (CIA) au condamnat lipsa oricărui accent critic la adresa Rusiei din partea lui Trump şi faptul că el a acceptat dezminţirile lui Putin privind amestecul Moscovei în alegerile americane. Mai mult, preşedintele american a afirmat despre propria ţară că s-a comportat într-un mod stupid în relaţia cu Rusia.

John Brennan, fost director al CIA, a sugerat că preşedintele ar trebui destituit: "Spectacolul lui Donald Trump la conferinţa de presă de la Helsinki se ridică la nivelul 'infracţiuni şi abateri de conduită grave' şi îl depăşeşte. N-a lipsit nimic până la trădare. Nu doar că comentariile lui Trump au fost imbecile, ci el e cu totul în buzunarul lui Putin. Patrioţi Republicani, unde sunteţi???", a scris el pe Twitter.

Senatorul republican Lindsay Graham şi-a făcut cunoscută părerea prin intermediul aceleiaşi reţele sociale. "Ocazie ratată de preşedintele Trump de a trage la răspundere cu fermitate Rusia pentru amestecul din 2016 şi pentru a transmite un avertisment puternic cu privire la viitoarele alegeri. Acest răspuns al lui Trump va fi considerat de Rusia ca un semn de slăbiciune şi va crea mult mai multe probleme decât rezolvă", a scris el.

Un alt senator din Partidul Republican, pe care îl reprezintă şi preşedintele Trump, a declarat: "N-aş fi crezut niciodată că voi apuca ziua în care preşedintele nostru american va sta pe scenă alături de preşedintele rus şi va da vina pe Statele Unite pentru agresiunea Rusiei. E ruşinos".

La conferinţa de presă comună cu Putin, Trump a fost întrebat dacă vina pentru relaţiile bilaterale proaste este în întregime a Rusiei. "Cred că SUA au fost proaste. Am fost proşti cu toţii", a răspuns el, apoi a schimbat vorba, trecând la victoria sa în alegerile prezidenţiale din 2016: "Eu am învins-o pe Hillary Clinton uşor şi noi am învins-o cinstit. Am câştigat acea competiţie şi e ruşinos că poate fi chiar şi un norişor deasupra".

Despre amestecul Rusiei în alegerile respective, anchetat de un procuror independent şi denunţat de serviciile de informaţii americane, Trump a declarat: "Nu văd niciun motiv să fie Rusia. Preşedintele Putin a fost foarte ferm şi puternic în dezminţirea sa de azi". Răspunsul său a venit în contextul în care procurorul special Robert Mueller a obţinut zilele trecute inculparea a 12 agenţi ai GRU, serviciul de spionaj al armatei ruse, pentru piratarea computerelor unor oficiali ai campaniei electorale a lui Clinton.

Chiar înainte de începerea summitului, Trump şi-a acuzat ţara printr-un mesaj în reţeaua Twitter în care se referă şi la ancheta privind amestecul Rusiei în alegerile din Statele Unite: "Relaţia noastră cu Rusia n-a fost NICIODATĂ mai proastă din cauza multor ani de prostie şi stupiditate din partea SUA şi acum, Vânătoarea de Vrăjitoare Aranjată!". Ministerul rus de externe a replicat la acest mesaj: "Suntem de acord".

Întrebat dacă îl consideră pe Putin un adversar, Trump a precizat: "De fapt l-am numit concurent şi este un concurent bun şi cred că termenul concurent este un compliment".

Concluzia senatorului republican John McCain, fost candidat la preşedinţia SUA, este că summitul de la Helsinki a fost "o greşeală tragică". "Nu doar că preşedintele Trump n-a reuşit să spună adevărul despre un adversar; dar, vorbind lumii în numele Americii, preşedintele nostru nu a reuşit să apere tot ce ne face ceea ce suntem - o republică de oameni liberi devotaţi cauzei libertăţii, acasă şi în străinătate", a arătat el într-o declaraţie scrisă.

Republicanul Paul Ryan, preşedintele Camerei Reprezentanţilor din Congresul de la Washington, a atras atenţia că "nu există o echivalenţă morală între Statele Unite şi Rusia, care rămâne ostilă celor mai fundamentale valori şi idealuri ale noastre Statele Unite trebuie să rămână concentrate asupra tragerii la răspundere a Rusiei şi opririi atacurilor josnice ale acesteia la adresa democraţiei". Ryan a avertizat că "Trump trebuie să-şi dea seama că Rusia nu este aliatul nostru" şi s-a arătat convins că Moscova a intervenit în alegerile prezidenţiale americane.

