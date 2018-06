Donald Trump, criticat după ce a salutat un general nord-coreean. VIDEO

„Nu încerc să fiu incorect, dar nu este ceva important salutarea unui general dintr-o armată rivală?”, a postat Brian Schatz, membru al Partidului Democrat, pe Twitter.

Televiziunea de stat a Coreei de Nord a fost prima care a difuzat un videoclip de 42 de minute de la întâlnirea lui Trump cu Kim Jong-un. Într-un videoclip distribuit de BBC, Trump poate fi văzut cum se întâlneşte cu mai mulţi oficiali nord-coreeni, printre care şi un general al armatei nord-coreene.

Generalul îl salută primul pe Trump iar preşedintele american îl salută înapoi înainte ca cei doi să îşi dea mâna. Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, poate fi văzut zâmbind în fundal.

Preşedinţii americani nu salută de obicei oficialii militari de la naţiunile rivale. Washingtonul şi Phenianul nu au momentan niciun fel de relaţie diplomatică iar Coreea de Nord se află, teoretic, încă în război cu Coreea de Sud, un aliat al SUA.

Activiştii pentru drepturile omului şi guvernul american au criticat regimul nord-coreean pentru abuzuri împotriva a mii de oameni în închisori.

