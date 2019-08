Donald Trump: Boris Johnson va dovedi că este un ''mare'' prim-ministru

''Va fi foarte dificil pentru Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist britanic, să obţină o moţiune de cenzură împotriva Noului Prim-Ministru Boris Johnson, mai ales în lumina faptului că Boris este exact ce-i trebuie Regatului Unit, şi el va dovedi că este ''unul mare!'' Iubesc Regatul Unit'', a scris Trump pe reţeaua de socializare.

Would be very hard for Jeremy Corbyn, the leader of Britain’s Labour Party, to seek a no-confidence vote against New Prime Minister Boris Johnson, especially in light of the fact that Boris is exactly what the U.K. has been looking for, & will prove to be “a great one!” Love U.K.