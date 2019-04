Donald Trump a anunțat demisia secretarului american pentru Securitate Internă

Kirstjen Nielse s-a aflat în prima linie pentru a apăra controversata politică de imigraţie a liderului de la Casa Albă, relatează AFP.

"Secretarul pentru Securitate Internă Kirstjen Nielsen îşi va părăsi postul şi doresc să îi mulţumesc pentru activitatea sa", a scris pe Twitter Donald Trump.

El a adăugat că o va înlocui cu Kevin McAleenan, până în prezent şeful Serviciului Vamal şi de Protecţie a Frontierei (CPB) din Statele Unite.

Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service....