Dolores O'Riordan, solista trupei The Cranberries, va fi înmormântată marţi, în Irlanda

Getty

Cântăreaţa Dolores O'Riordan, solista trupei The Cranberries, care a decedat luni la vârsta de 46 de ani, va fi înmormântată marţi în Irlanda, a anunţat Congregaţia episcopilor irlandezi, citată de AFP.

O slujbă funerară va avea loc marţi la ora locală 11.30 la biserica Saint-Ailbe din Ballybricken, un oraş din sud-vestul Irlandei, aflat la o distanţă de 18 kilometri faţă de Limerick, localitatea în care a fost înfiinţat grupul The Cranberries.

Acea slujbă va fi urmată de "o înmormântare rezervată familiei", a precizat Congregaţia episcopilor irlandezi într-un comunicat.

Publicul va putea să se reculeagă duminică în biserica Saint-Joseph din Limerick, de la ora 12.30 la ora 16.00, iar "sicriul cu trupul neînsufleţit al artistei va fi depus şi la casa funerară Cross din Ballyneety, în comitatul Limerick, luni, începând cu ora 16.00", a anunţat acelaşi comunicat.

Episcopii irlandezi au precizat că accesul în biserica Saint-Ailbe, ce are o capacitate de 200 de locuri, "este strict rezervat familiei şi prietenilor apropiaţi" ai artistei. Ei au cerut reprezentanţilor presei să nu pătrundă în biserică, precizând că un spaţiu de lângă biserică va fi special amenajat pentru mass-media.

Slujba funerară va fi difuzată în direct de postul de radio local Limerick FM.

Dolores O'Riordan a murit luni la Londra, unde se afla pentru a participa la o scurtă sesiune de înregistrări.

Trupul ei neînsufleţit a fost descoperit într-un hotel din Park Lane, un celebru bulevard din centrul capitalei britanice. Deşi cauza decesului nu este deocamdată cunoscută, Poliţia londoneză a anunţat că decesul artistei nu este considerat "suspect".

Examinările post-mortem au fost deja realizate, iar rezultatele complete ale analizelor toxicologice vor fi cunoscute la începutul lunii aprilie.

Dolores O'Riordan a fost solista trupei The Cranberries, devenită celebră în anii 1990 graţie unor piese precum "Zombie", "Just My Imagination" şi "Linger". Albumele formaţiei irlandeze s-au vândut în peste 40 de milioane de copii pe plan mondial.

