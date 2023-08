Doliu în lumea cinematografiei. A murit David Jacobs, creatorul serialului „Dallas”

Jacobs, care s-a luptat cu Alzheimer timp de mai mulţi ani, a murit duminică la Providence Saint Joseph Medical Center din Burbank. Fiul său, Aaron, a confirmat pentru Variety vestea morţii sale.

Jacobs a creat telenovela originală „Dallas”, care a fost difuzată timp de 14 sezoane, între 1978 şi 1991, şi serialul reboot cu acelaşi nume care a fost difuzat între 2012 şi 2014. El a fost, de asemenea, creatorul serialului spinoff „Dallas" „Knots Landing”, care a debutat în 1979 şi a fost difuzat timp de 14 sezoane până în 1993.

Pe lângă „Dallas” şi „Knots Landing”, Jacobs a creat împreună cu Robert Porter serialul western „Paradise” (1988-1991). Printre celelalte credite de scenarist se numără „Four Corners”, „Family”, „Dallas: The Early Years”, „Kingston: Confidential” şi „Bodies of Evidence”.

Jacobs a fost producătorul executiv al serialelor „Lois & Clark: The New Adventures of Superman” şi „Homefront” de la ABC, pentru care a obţinut două nominalizări la Emmy.

Născut la 12 august 1939, în Baltimore, Jacobs a obţinut o diplomă BFA la Maryland Institute College of Art şi un master în istoria artei la Hunter College din New York. A scris mai multe cărţi, printre care „Master Painters of the Renaissance”, din 1968, şi „Chaplin, the Movies & Charlie”, din 1975, şi a scris pentru publicaţii precum Esquire, Newsweek, Holiday şi New York Times Magazine. A lucrat, de asemenea, ca redactor de articole pentru American Heritage.

Sursa: News.ro Dată publicare: 23-08-2023 09:27