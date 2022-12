Doi tineri care s-au prăbușit 100 de metri într-o prăpastie, salvați de o funcție a telefonului despre care nici nu știau

Cloe Fields și iubitul ei, Christian Zelada, făceau marți o plimbare prin Pădurea Națională Angeles, când lucrurile au luat o întorsătură periculoasă – mașina lor a trecut de marginea drumului și s-a prăbușit 100 de metri, într-un canion, potrivit Insider.

„Angeles Crest este practic curtea noastră”, a declarat femeia, în vârstă de 23 de ani.

„Ne place să conducem acolo sus. E frumos, mai ales după ploaie”, a mai adăugat ea.

Dar pe la jumătatea drumului, cuplul a fost urmărit îndeaproape și claxonat de un alt vehicul care încerca să treacă pe drumurile întortocheate. Când s-au oprit pentru a-l lăsa pe șofer să treacă, mașina lor a ieșit de pe șosea și a căzut în prăpastie.

Femeia a spus că era în stare de șoc, dar iubitul ei spunea: „Suntem bine, suntem bine, suntem bine”, până la jumătatea drumului când s-a gândit: „Gata, acum se termină tot.”

După ce mașina a aterizat răsturnată pe fundul canionului, tinerii și-au dat seama că au spraviețuit într-un mod miraculos.

Cuplul se afla la sute de metri sub autostradă. Din fericire, cei doi au găsit iPhone-ul 14 al lui Fields la zece metri sus de deal. A fost spulberat și, așa cum se așteptau, nu avea semnal.Totuși, pe acran apărea un mesaj care spunea că a fost detectat un accident. Astfel, cei doi au luat legătura cu serviciile de urgență. Au fost localizați și școși din canion de echipele de salvare.

Vehicle 250 feet over the side, Monkey Canyon, Angeles Forest. #Los Angeles Sheriff’s Department Air Rescue 5 on scene to conduct the rescue. LASD SEB Tactical Medics deployed and hoisted 2 victims out of the canyon. Airlifted to a trauma center. Saving lives priority 1. pic.twitter.com/uRS2qlKHWu