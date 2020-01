Doi bărbați, împușcați în cap în timp ce luau masa cu familia. „A fost ca într-un film”

Poliţia greacă a deschisă luni o anchetă după moartea a doi bărbaţi duminică seara la Atena, victime - potrivit media sârbe - ale unor reglări de conturi între bande mafiote din Muntenegru.

Cei doi bărbaţi, a căror naţionalitate şi identitate nu au fost date publicităţii oficial, au fost ucişi prin împuşcare într-o tavernă din Atena, unde luau masa cu soţiile şi copiii lor. Una dintre femei a fost rănită la un picior, dar nu foarte grav, conform media elene.

„Au fost ucişi cu un glonţ în cap”, a relatat un martor pentru Open TV. 'Am văzut mâini întinse, ţinând două arme, şi au început rafalele. Ne-am băgat imediat sub masă', a spus un alt martor pentru Star TV, adăugând: 'Aveam impresia că tirurile nu se vor opri niciodată. Am crezut că nimeni nu va supravieţui. A fost ca într-un film'.

Poliţia a ridicat 20 de cartuşe de la locul crimei, unde patru atacatori au dat buzna în faţa mesei victimelor şi au deschis focul asupra lor, după care au fugit, relatează Agerpres.

Cele două victime erau căutate de către autorităţile muntenegrene, care le-au catalogat drept 'periculoase şi violente', a indicat o sursă din cadrul poliţiei elene.

Citește și Temuta grupare Ndrangheta se întinde până în Bulgaria. Sute de persoane au fost arestate

„Unul era căutat pentru deţinere de arme cu foc şi explozibili, precum şi pentru tentativă de omor. Celălalt pentru apartenenţă la o organizaţie criminală”, potrivit sursei citate.

Conform portalului sârb Blic Online, cei doi erau membri ai clanului Skaljarci, cu sediul la Kotor, pe coasta adriatică, care duce un război fără milă împotriva clanului rival vecin Kavcani după dispariţia a 200 de kg de cocaină în 2014 la Valencia, în Spania.

Reglările de conturi între cele două bande rivale au început de fapt în 2015 şi au făcut 40 de morţi în Muntenegru, Serbia şi Austria, potrivit Blic Online.

Media elene scriu că cei doi bărbaţi ucişi se ascundeau în Grecia sub identităţi false.

Muntenegru, care şi-a declarat independenţa sa faţă de Serbia în 2006, încearcă să combată crima organizată.