Documentele găsite la reşedinţa lui Trump din Florida au fost ascunse pentru a obstrucţiona investigaţia FBI

Într-un dosar în instanţă, departamentul a precizat că ”s-au depus eforturi probabil pentru a obstrucţiona” ancheta privind folosirea de către Trump a materialelor clasificate.

Dosarul a fost un răspuns la solicitarea lui Trump ca o parte independentă să supravegheze o parte a cazului în curs, scrie news.ro.

NEWS: DOJ's new filing includes. photo of the classified documents found at Mar-a-Lago on Aug. 8. https://t.co/nm567c96bi pic.twitter.com/0U2hoSogxQ