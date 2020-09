DJ-ul care a realizat coloana sonoră în „Madagascar” a murit. DJ Erick Morillo, decedat în casă

DJ Erick Morillo a fost găsit decedat în casa lui din Miami. DJ-ul se confrunta cu acuzații de agresiune sexuală iar procesul său urma să înceapă vineri.

DJ Erick Morillo avea 49 de ani și era cunoscut mai ales pentru pentru melodia „I Like to Move It”, lansată sub numele Reel 2 Real.

Decesul lui a survenit la mai puţin de o lună după ce a fost arestat pentru agresiune sexuală, potrivit BBC și news.ro, care au citat surse din poliție.

El a pledat „nevinovat”, iniţial, apoi s-a predat după ce victima l-a identificat ca suspect. DJ Erick Morillo urma să apară vineri în faţa instanței.

Poliţia a transmis că DJ-ul a fost găsit mort în casa lui din Miami Beach, fără a oferi mai multe detalii şi a deschis o anchetă.

În aceste situații însă, criminaliștii analizează toate pistele legate de modul în care ar fi pututu surveni decesul, de la crimă, sinucidere sau moarte naturală.

Morillo a lansat în 1994, sub numele Reel 2 Real, piesa „I Like to Move It” care s-a dovedit un succes la nivel internaţional. În 2005, melodia a fost remixată şi folosită în lungmetrajul animat „Madagascar”.