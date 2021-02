Dispozitivul olandez care „adulmecă” infecțiile cu coronavirus – dar este sensibil la alcool și fumat

După luni de verificări, autoritățile sanitare olandeze apreciază că SpiroNose este de încredere în cazul rezultatelor testărilor negative, a declarat Mariken van der Lubben, expertă în boli infecțioase la serviciile municipale de sănătate din Amsterdam. „Dacă ești testat negativ, este un rezultat valabil și poți să pleci”, spune van der Lubben. Un test pozitiv trebuie urmat de un test PCR pentru a stabili dacă infecția detectată a fost provocată de coronavirus.

Serviciul de sănătate olandez a comandat 1.800 de dispozitive pentru a le introduce în centrele de testare în lunile următoare. „Este o tehnologie promițătoare datorită vitezei, poți obține un rezultat după un minut”, spune virusologul belgian Marc Van Ranst. „Schimbă totul: poți avea un diagnostic rapid sau exclude o infecție în doar un minut. Dar nu avem suficiente rezultate ca să putem spune fără echivoc că acesta este viitorul, aceasta este calea de urmat”.

Van Ranst spune că sunt necesare lungi perioade de testare pentru a compara testul de respirație cu testul PCR pentru a vedea care din ele face distincția între diferite tipuri de virusuri.

Compania medicală tech Breathomix, care a mai dezvoltat aparate pentru detectarea astmului și cancerului de plămâni, declară că a colectat suficiente date pentru a localiza corect o posibilă infectare cu coronavirus. „În ultimele două luni am măsurat mii de pacienți cu coronavirus și oameni care n-au corona, așa că știm care este profilul mediu de respirație la corona și la oameni fără corona”, spune Rianne de Vries, șefa de la Breathomix.

Breathomix analizează opțiunile de a utiliza SpiroNose în companii și școli, pentru a le ajuta să formeze un mediu sigur.

Dar aparatul nu va crea soluția directă pentru redeschiderea sălilor pentru public, deoarece fiecare test durează între 2 și 3 minute. Aparatul este și sensibil la alcool, fumat și alți factori care influențează respirația unei persoane.

