Dirijorul austriac Stefan Soltész a murit în timpul unui concert la München

"Cu consternare şi profundă tristeţe (Opera de Stat Bavareză) trebuie să anunţe decesul lui Stefan Soltész", a indicat instituţia într-un comunicat.

Soltész a murit vineri seara "după ce s-a prăbuşit în timp ce dirija opera 'Femeia tăcută' de Richard Strauss la Teatrul Naţional" din München, sediul Operei de Stat Bavareze, precizează comunicatul.

Nu au fost disponibile imediat detalii privind cauza morţii maestrului, scrie Agerpres.

Ok so 5 minutes before end of Act 1 someone in the pit, and I believe it was conductor Stefan Soltesz himself, fell with quite some noise... performance halted for now https://t.co/gHqPB4YEJy