Dialogul complet purtat de Djokovic cu polițiștii de frontieră din Australia: "Nu sunt vaccinat! Am avut Covid de două ori"

Publicația britanică The Guardian a publicat discuția pe care Novak Djokovic a avut-o cu polițiștii de frontieră din Australia imediat după ce a ajuns la Antipozi.

Liderul ATP a pătruns în Australia la data de 6 ianuarie și a fost interogat de Sudhir R., un ofițer din cadrul Departamentului Afacerilor Interne, în legătură cu motivul pentru care a călătorit în țara de la Antipozi.

The Guardian a prezentat discuția pe care cei doi au purtat-o, aceasta fiind preluată din transcrierea convenită între ambele părți și eliberată, luni, de Curtea Federală din Melbourne.

Ofițer: Sunteți vaccinat?

Novak Djokovic: Nu sunt vaccinat.

Ofițer: Mulțumesc. Ați avut vreodată Covid?

Novak Djokovic: Da, Am avut Covid de două ori… În iunie 2020 și recent. ​​Am fost testat pozitiv, PCR, pe 16 decembrie 2021… Am documentele care atestă acest lucru. Dacă vreți, vi le pot arăta.

Apoi, discuția a fost oprită, iar documentele prezentate de Djokovic au fost fotocopiate. Dialogul a fost reluat la ora 00:35. Numărul 1 mondial din tenisul masculin a afirmat că managerul său a fost cel care a completat cererea de obținere a vizei și a precizat că deține o scutire medicală obținută din partea guvernului federal pentru a intra în Australia.

Ofițer: Bine, deci această scrisoare de aici, scutirea medicală, vorbește destul de mult despre un comitet de revizuire al Tennis Australia (n.r. - Federația australiană de tenis), nu despre guvernul federal? Dar, sunteți sigur...

Novak Djokovic: Da, procesul a fost, da, procesul a fost două independente... două comisii medicale... a existat unul care a fost legat de guvernul federal, cu siguranță.

Discuția a fost oprită pentru a doua oară. Se pare că Djokovic s-a încurcat - iar certificatul de scutire pe care îl avea asupra lui fusese furnizat de guvernul statului Victoria.

Novak Djokovic: Da, deci tocmai am verificat cu agentul meu... Acest certificat de scutire a fost furnizat de un grup de experți medicali independenți, comandat de Tennis Australia, iar decizia comitetului a fost revizuită și aprobată de comisia independentă de examinare a scutirilor medicale din cadrul guvernului statului Victoria.

Ofițer: Anterior mi-ați spus că a fost făcut de guvern.

Novak Djokovic: Da, eu, eu... probabil că am făcut o greșeală, nu a fost guvernul federal, ci guvernul statului Victoria, care a ales grupul medical independent care a analizat totul împreună cu cei de la Australian Open.

Ofițer: Este absolut în regulă, dar chestia este ca și cum ați venit (nu se înțelege clar) în Australia, care ste guvernată de guvernul federal.

Novak Djokovic: Înțeleg asta. Deci aveți nevoie de documente suplimentare din partea mea?

Ofițer: Da, dacă susțineți că ați primit e-mailuri de la guvernul federal... Pentru că, da, vrem să vă oferim ocazia de a prezenta cât mai multe informații.

Novak Djokovic: În regulă. OK. Deci nu, nu am primit niciun e-mail de la guvernul federal. Asta am primit de la echipa medicală a jucătorilor de la Australian Open, pentru că ei sunt organizatorii evenimentului, așa că asta am primit.

Ofițer: OK, e în regulă.

Novak Djokovic: Îmi pare rău, îmi cer scuze.

La ora 00:52, discuția este din nou întreruptă, iar Djokovic a fost nevoit să aștepte până la 03:55. Apoi, jucătorul sârb a fost notificat că autoritățile intenționează să ia în considerare anularea vizei sale.

Ofițer: Am de gând să citesc toate informațiile.

Novak Djokovic: Nu înțeleg... Îmi anulați viza?

Ofițer: Aceasta este o notificare de intenție de a lua în considerare anularea conform articolului 116 din Legea privind migrația din 1958. Așa că, odată ce vă transmit această notificare, vă voi acorda, știți, 20 de minute – sau orice altceva, dacă aveți nevoie de mai mult timp, puteți solicita asta – și trebuie să ne prezentați motivele pentru care nu ar trebui să vă anulăm viza.

Novak Djokovic: Chiar nu reușesc să înțeleg ce altceva vrei să vă ofer. Am furnizat toate documentele pe care Tennis Australia și guvernul statului Victoria mi-au solicitat să le fac în ultimele trei-patru săptămâni, asta este ceea ce am făcut. Agentul meu și cu mine am fost într-o comunicare constantă cu Tennis Australia și guvernul statului Victorian, comisia medicală...

Ofițer: Da.

Novak Djokovic: Au permis să avem scutirea medicală pentru vaccinarea Covid. Am aplicat, au aprobat, pur și simplu nu știu ce altceva vreți să spun... Pur și simplu nu înțeleg care este motivul pentru care nu-mi dați voie să intru în țară – vreau să spun că am așteptat patru ore și încă nu reușesc să înțeleg care este motivul principal – cum ar fi – ce acte lipsesc? De ce informații aveți nevoie?

Ofițer: Da, am de gând să vă citesc toate informațiile și vă voi oferi și o copie...

Novak Djokovic: Deci îmi acordați legal 20 de minute pentru a încerca să ofer informațiile suplimentare pe care nu le am? La ora 04:00 dimineața? Vreau să spun că m-ați cam pus într-o poziție foarte incomodă. La 04:00 dimineața nu pot să-l sun pe directorul Tennis Australia, nu pot discuta cu nimeni din cadrul guvernului statului Victoria prin intermediul Tennis Australia. M-ați pus într-o poziție extrem de inconfortabilă. Nu știu ce să-ți mai spun. Adică tot ceea ce ei – mi s-a cerut să fac este aici. Adică tot ceea mi-au cerut să fac este aici.

Ofițer: Da.

Novak Djokovic: Nu aș fi aici, în fața ta, dacă nu aș respecta toate regulile și reglementările stabilite de guvernul tău. Așa că, pentru mine este puțin șocant că o să-mi dai notificarea de anulare a vizei în funcție de ce? Dacă poți, așteptăm până la 08:00 dimineața și apoi pot suna la Tennis Australia și putem încerca să ne dăm seama. Dar acum? Toți dorm... Nu știu ce altceva pot face în acest moment. Așa că știu din punct de vedere legal ce urmărești, dar pur și simplu nu are niciun sens. Am făcut tot ce am putut. Chiar acum pot să-mi sun agentul. Tu mi-ai spus să nu-mi folosesc telefonul, așa că nu comunic cu nimeni, nimeni nu știe ce se întâmplă.

Ofițer: Mmhm.

Novak Djokovic: Dar chiar trebuie să înțeleg de la dumneavoastră pentru că mi-ați dat răspunsuri foarte vagi sau deloc în ultimele patru ore...intenția de a lua în considerare anularea, ceea ce nu prea înțeleg ce înseamnă.

Ofițerul i-a explicat tenismenului că, în conformitate cu Actul de Biosecuritate din 2015, există condiții pentru intrarea pe teritoriul australian și că infecția anterioară cu COVID-19 nu este considerată o contraindicație medicală pentru vaccinarea împotriva COVID-19 în Australia.

Novak Djokovic: Îmi pare rău că vă întrerup, dar nu este adevărat. Lista medical independent al guvernului statului victorian a declarat în mod explicit că dacă v-ați recuperat sau dacă ați avut testul pozitiv pentru coronavirus și testul negativ pentru coronavirus în ultimele șase luni și aveți o cantitate suficientă de anticorpi, sunteți dvs. Sunteți considerați a fi parte a procesului de obținere a unei scutiri medicale. Așa am înțeles. Adică am comunicat direct cu guvernul statului Victoria, nu este absolut adevărat.

Apoi, ofițerul îi citește lui Djokovic o declarație lungă, spunându-i că persoanele nevaccinate reprezintă un risc ridicat pentru sănătate, aât de a contracta Covid-19, cât și de a infecta alte persoane, iar oricare dintre aceste posibilități vor împovăra și mai mult sistemul de sănătate australian. Omul legii adaugă că, dacă viza jucătorul este anulată, acesta se poate alege cu o interdicție de a intrat pe teritoriul Australiei pentru o perioadă de trei ani. Apoi, ofițerul îi cere lui Djokovic să semneze un document.

Novak Djokovic: Deci nu știu ce să fac la 04:00 dimineața. Dacă îmi permiteți să-mi pornesc telefonul, să-mi sun agentul, ca să încerc să dau de oameni de la Tennis Australia. Nu există nicio șansă să mă pun în situația de a veni să stau aici cu tine. Cu siguranță mi-ar fi atras atenția mie, agentului meu sau a echipei din jurul meu că regula de șase luni cu Covid nu e în vigoare.

Ofițer: E în regulă, dar trebuie să trec prin acest proces, așadar, deci, este în regulă dacă nu vrei să-l semnezi, dar o voi face totuși, o să fac o fotocopie, o să ți-o dau, așa că o să spun doar că nu vei semna.

Novak Djokovic: OK, deci poți să-mi explici dacă îmi vei permite să obțin mai multe informații la telefon meu, cu agentul meu?

Ofițer: Deci nu în acestă fază. Odată ce termin sau suspend acest interviu, voi reveni și vă voi anunța.

La ora 04:23, discuția este suspendată pentru a patra oară. Nouă minute mai târziu, interviul este reluat.

Discuția este din nou suspendată, apoi reluată la ora 05:20, când lui Djokovic i se aduce la cunoștință că va fi mutat într-un hotel din oraș.

Novak Djokovic: Dar acel hotel este ca unul Covid sau cum este?

Ofițer: Nu, nu știu cum se numește, este doar un loc... Bănuiesc că departamentul a încheiat un contract cu hotelul pentru a le permite oamenilor să... cărora li s-a refuzat intrarea în țară să stea la hotel.

Novak Djokovic: OK. Deci asta înseamnă că îmi pot lua bagajele cu mine?

Ofițer: În primul rând am vrut să văd care este răspunsul dumneavoastră referitor la notificarea privind intenția de anulare a vizei. Deci, aveți ceva de spus, de ce nu ar trebui anunlată viza, de ce nu ar trebui să luăm în considerare anularea vizei?

Djokovic își exprimă din nou motivele pentru care ar trebui să i se acorde viza. Apoi, la ora 06:14, interviul este suspendat pentru a șasea oară. Discuția este reluată la ora 07:38. Djokovic este apoi notificat că guvernul australian intenționează să-i anuleze viza în temeiul secțiunii 116 din Legea privind migrația din 1958.

Ofițer: Alte agenții relevante vor fi informate că viza dumneavoastră a fost anulată. Deci aceasta este notificarea și ora este 07:42 dimineața. Depinde de tine, e alegerea ta, dacă vrei să o semnezi.

Novak Djokovic: Nu.

Ofițer: În regulă. O să invit un alt ofițer în cameră și el te va reține.

Ofițer de detenție: Numele meu este Beck, sunt ofițer al Forțelor de Frontieră Australiane. Mi s-a atras atenția că sunteți un cetățean case se află ilegal în Australia. Prin urmare, vă rețin în temeiul articolului 189 alineatul (1) din Legea privind migrația din 1958, la ora 07:43, 6 ianuarie 2022. Acum vă las cu colegul meu.

Novak Djokovic: În ceea ce privește următorul pas, voi fi escortat către un hotel?

Ofițer: Da, următorul pas va fi să fiți escortat către un hotel. Acolo veți sta și vom informa compania aeriană, odată ce vom obține mai multe informații. SERCO vă va informa și vă va aduce înapoi la aeroport.

Novak Djokovic: OK. Ce companie aeriană este? Pot să decid unde voi merge, unde voi călători? Pentru că îmi pot cumpăra biletul de întoarcere.

Ofițer: Da, asta așa e. Aproape așa cum funcționează, indiferent de compania aeriană cu care ați zburat, îi vom informa și este responsabilitatea lor. Deci ai venit cu...

Novak Djokovic: Emirates, da, așa că mă voi întoarce în Dubai.

Ofițer: Da. Deci, dacă nu mai aveți întrebări, voi încheia acest interviu.

Novak Djokovic: OK.

Ofițer: Bine, deci interviul este oprit la 07:45 AM, pe 6 ianuarie 2022.

Apoi, Novak Djokovic a fost transportat către un hotel de detenție guvernamentală.