Detaliile şocante oferite de femeia care îl acuză pe Donald Trump de agresiune sexuală

O cunoscută editorialistă americana, E. Jean Caroll, care afirmă că Donald Trump că a agresat-o sexual, în anii '90, în cabina de probă a unui magazin de lux din New York, îşi susţine acuzaţiile şi a oferit detalii şocante.

Președintele neagă vehement, dar s-a apărat într-o manieră discutabilă: "O să o spun cu foarte mult respect. În primul rând, nu este genul meu de femeie. În al doilea rând, nu s-a întâmplat vreodată!"

"- Cum a închis uşa, m-am trezit îmbrâncită în perete.

- Ţi-a dat brânci spre perete?

- Da, m-am lovit rău la cap. Bum!"

E. Jean Carroll, o editorialistă cunoscută la revista Elle, versiunea americana, sustine ca a fost agresata de Donald Trump, pe atunci magnat al imobiliarelor, "în anii '90", într-o cabină de probă dintr-un magazin de lux new-yorkez.

Astăzi în vârstă de 75 de ani, publicista a scris pe larg despre presupusă agresiune şi în cartea autobiografică pe care a intitulat-o: "De ce avem nevoie de bărbaţi? O propunere modestă".

"Mi-a tras dresurile în jos şi a fost o luptă. Vreau ca femeile să ştie că am încercat să mă apăr. Nu am rămas înlemnită, m-am luptat... S-a terminat repede, dar nimic nu a fost cu consimţământul meu. Am fugit...", mai spune ea.

In carte sunt inca si mai multe detalii socante ale presupusei agresiuni... Dar E. Jean Carroll nu vrea sa numeasca ce s-a intamplat - "viol"

"Nu vreau să fiu văzută ca o victimă pentru că totul a trecut repede. A fost un foarte, foarte scurt episod al vieţii mele. Foarte scurt. Eu nu mă confrunt zilnic cu violenţa sexuală ca atâtea femei din lume. Aşa că, da, mă feresc să folosesc acest cuvânt".

Trump a negat vehement acuzaţiile: "Nu am nici cea mai vagă idee cine e. E teribil ce se întâmplă. E o acuzație total falsă. Nu știu nimic despre ea".

Însă, cei doi apar stând de vorba într-o fotografie facuta in anii '80...

In timpul campaniei prezidentiale a aparut o inregistrare, din 2005, in care Trump vorbea cu nonsalanta despre agresarea femeilor: "Le săruţi, ce să mai aştepţi! Când eşti vedetă, ele te lasă. Poţi să faci ce vrei. Apucă-le.... Poţi să faci ce vrei".

De atunci, cel puţin 16 femei l-au acuzat pe Trump de hartuire sau agresiune sexuala, înainte ca magnatul imobiliarelor sa devina presedinte al Statelor Unite. Trump a negat de fiecare data.