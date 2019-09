Detalii unice surprinse pe Pământ. Ce s-a văzut de la o înălțime de 400 de km

Stația Spațială Internațională orbitează planeta de la o înălțime de aproximativ 400 de kilometri, ceea ce înseamnă că înconjoară Pământul de aproximativv 16 ori pe zi.

Christina Koch, un astronaut aflat în prezent la bordul ISS a surprins mai multe fotografii unice cu Planeta. Imaginile au fost publicate pe Twitter, iar astronautul a scris în descrierea acestora că ”ne vor lumina ziua”, potrivit Mirror.

Mai mult, Christina Koch a mai precizat că imaginile ilustrează Australia, Iran, Franța și Statele Unite.



A little #MondayMotivation and #EarthArt from @Space_Station to brighten your day. From above: Australia, Iran, France, and America. pic.twitter.com/E44jSDpg1v